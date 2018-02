Glibberende scholieren schieten oudere dame die ook valt meteen te hulp

Drie brugklassers van de de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) in Nijmegen werden donderdag op hun school tot 'helden van de dag' uitgeroepen vanwege hun heldhaftige optreden. Onderweg van thuis naar school zag het drietal - Mark Nillissen, Kijan Kortenray en Stijn Braam - een oudere vrouw met fiets onderuit gaan op het gladde wegdek.,,Zij was gewond aan haar kin, en lag in een plas bloed. Ze alarmeerden direct via 112 de ambulance. Ook waarschuwden ze andere fietsers voor de gladheid. En ze hebben een passant die toevallig bij de gemeente werkte, ook meteen maar overgehaald een strooiwagen te laten komen om alsnog te strooien’’, vertelt een trotse conciërge Ronny Orth.Een van de jongens was eerder zelf onderuit gegaan op de onverwachts spekgladde weg. ,,Ze hebben ook nog de ouders gebeld, om de school te bellen dat ze later zouden komen. Dit zijn echt jongens om trots op te zijn’’, zegt Orth.Op school werden ze, toch wel geschrokken, eerst opgevangen in een rustig hoekje. ,,In de middagpauze mochten ze een hapje en een drankje uitzoeken in de kantine. In de klas hebben ze hun verhaal mogen doen. Dat was goed voor een daverend applaus van de klasgenoten.’’De jongens kunnen nog een bedankje tegemoet zien van de gevallen vrouw. 'Top gedaan, jongens! Een voorbeeld voor velen', meldt de school trots op de eigen website.