Jodelen wordt universitaire studie

Een primeur voor de Universiteit van Luzern. De instelling gaat vanaf volgend jaar als eerste de studierichting jodelen aanbieden. De Nederlandse jodelkoningin Gaby is enthousiast. 'Ik zou daar met mijn jodelende zus dolgraag een keer gaan kijken!'De jodelstudie wordt toegevoegd aan het folkmuziek-programma van de Universiteit van Luzern. Studenten leren in het eerste jaar niet alleen hoe ze moeten jodelen. Ook komt de geschiedenis van de Zwitserse zangkunst aan bod.De universiteit rekent (nog) niet op een overweldigende belangstelling. Voor het eerste jaar is plaats ingeruimd voor maximaal vier studenten.De Nederlandse jodelkoningin Gaby Coburg geeft al jaren jodel-workshops met haar zus Carina. Ze wordt enthousiast van de Zwitserse opleiding. "Super toll dat ze dit willen gaan doen! Jodelen is belangrijk in de Zwitserse cultuur. Ik denk dat ze het zo als erfgoed willen behouden."Ook zonder academische opleiding is jodelen relatief makkelijk te leren. Coby: "Het is zeker een techniek die je jezelf kan aanleren als je de kneepjes van het vak goed kent. Je moet alleen wel kunnen zingen, anders klinkt het nergens naar."Volgens Gaby weten maar weinig mensen dat de jodel in andere vormen in veel muziek voorkomt. "Het jodelen heeft veel raakvlakken met country and western-muziek. Je doet eigenlijk hetzelfde met je stem. Ook Whitney Houston jodelt veel in haar liedjes."