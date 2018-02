Elon Musk verkocht al 4 miljoen euro aan vlammenwerpers

Elon Musk, de sterke man achter Tesla, is sinds enkele dagen via één van zijn andere bedrijven vlammenwerpers aan het verkopen. De wapens gaan als zoete broodjes over de toonbank en brachten al meer dan 4 miljoen euro op.Het is The Boring Company, een van de vele bedrijven van Musk, dat de vlammenwerpers op de markt heeft gebracht. De toestellen kosten 500 dollar, of iets meer dan 400 euro, per stuk en sinds zaterdag, vier dagen geleden dus, zijn er al meer dan 10.000 exemplaren besteld.De uitgave van de vlammenwerper was een belofte van de uitvinder. Hij had zijn volgers beloofd dat als er 50.000 petten van de Boring Company verkocht werden, dat de wapens beschikbaar zouden zijn. Zelf raadt Musk aan om het toestel te gebruiken om kastanjes te roosteren, maar heel wat grapjassen op het internet menen dat het dient om jezelf te beschermen tegen een zombie-apocalyps.