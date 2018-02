Bakker maakt Bossche bol met alcohol

Een bakker uit het Gelderse Kerkdriel heeft dit jaar een speciale carnavalsvariant op de traditionele Bossche bol gemaakt. De groene 'Oetelbol' bevat naast slagroom ook een flinke scheut alcohol.Tijdens carnaval veranderen allerlei steden in Nederland in een heus carnavalswalhalla. Vaak hoort daar ook een speciale carnavalsnaam bij. Zo wordt Eindhoven bijvoorbeeld Lampengat, Nijmegen Knotsenburg en Den Bosch Oeteldonk.En als de stad van naam verandert, waarom dan niet ook de traditionele lekkernij van die stad? Dat vroeg Bakkerij Van Leeuwen uit Kerkdriel zich dit jaar af. Daarom doopte bakker Erik van Leeuwen zijn Bossche bol om tot de Oetelbol, een verwijzing naar Oeteldonk.De bol is gehuld in witte chocolade met een groen kleurtje, met een chocoladekikker en Boswandeling-slagroom als vulling. "De kleur is niet zo lekker maar de smaak is dat zeker wel", vertelt Van Leeuwen tegen Omroep Brabant.In de speciale carnavalsbol zit dus ook wat sterke alcochol. Volgens Van Leeuwen betekent dat niet dat je er gelijk dronken van wordt. "Dan moet je er wel behoorlijk wat eten", zegt de bakker tegen de Brabantse zender. Per bol zou een kwart van de vulling uit alcohol bestaan.De bakker uit Kerkdriel kwam al eerder met een carnavalslekkernij. Vorig jaar werd de Flügel-vlaai daar een enorm succes. "Dat is zo'n 750.000 keer bekeken op onze Facebook-pagina en toen mochten we zelfs naar de Flügel-fabriek om een kijkje te nemen. Dat was allemaal wel erg leuk."