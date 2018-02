Italiaanse postbode vergeet ruim 500 kilo post te bezorgen

In de Italiaanse stad Vicenza is een enorme hoeveelheid post gevonden die door een postbode nooit is bezorgd. In de garage van de 56-jarige man werd ruim 500 kilo aan poststukken gevonden: van bankafschriften tot rekeningen van het energiebedrijf, van telefoonboeken tot folders van politieke partijen.



De politie kwam de man op het spoor nadat op een ander plek een kleinere hoeveelheid post was gedumpt.



De oudste poststukken die werden gevonden zijn uit 2010. Waarom de man de brieven en pakjes niet gewoon bezorgde is niet duidelijk. Het Italiaanse postbedrijf gaat nu alles alsnog bezorgen.



Het is de grootste vondst van niet bezorgde post uit de geschiedenis in ItaliŽ.

Reacties

01-02-2018 08:28:25 HHWB

T S Niemand welk verbaasd was dat hij geen bankafschrift meer kreeg?

01-02-2018 08:37:51 stora

En nu blijkt dus dat je die post nooit hebt ontvangen.

@HHWB , als de deurwaarder bij je op de stoep staat en je zegt dat je nooit post hebt ontvangen, dan denken ze dat je de boel bij elkaar staat te liegen.En nu blijkt dus dat je die post nooit hebt ontvangen.

01-02-2018 09:19:10 allone

Quote:

Waarom de man de brieven en pakjes niet gewoon bezorgde is niet duidelijk. geen zin? niet geinteresseerd? geen verantwoordelijkheidsgevoel? Quote:

Het Italiaanse postbedrijf gaat nu alles alsnog bezorgen. da's nuttig, als je nu de gasrekening krijgt, terwijl je gas allang is afgesloten omdat je de rekeningen niet betaald hebt. Quote:

Het is de grootste vondst van niet bezorgde post uit de geschiedenis in Italië dat klinkt alsof het regelmatig voorkomt. Is het een wedstrijdje, wie de meeste post in zijn garage heeft?



geen zin? niet geinteresseerd? geen verantwoordelijkheidsgevoel?da's nuttig, als je nu de gasrekening krijgt, terwijl je gas allang is afgesloten omdat je de rekeningen niet betaald hebt.dat klinkt alsof het regelmatig voorkomt. Is het een wedstrijdje, wie de meeste post in zijn garage heeft?

01-02-2018 09:45:44 allone

@venzje Quote:

postbode vergeet grootste 'understatement' van 2018? grootste 'understatement' van 2018?

01-02-2018 09:49:21 venzje

Maar het is inderdaad een gevalletje Noach, die opmerkt: "Ik geloof dat we een buitje krijgen." @allone : Dat is wat voorbarig, het jaar is nog jong.Maar het is inderdaad een gevalletje Noach, die opmerkt: "Ik geloof dat we een buitje krijgen."

01-02-2018 09:56:13 SamuiAxe

Waarom? Omdat hij een luie lambal is..



Ik hoop dat hij de zak heeft gekregen, veel mensen schijnen de importantie van een goede postbode te onderwaarderen. Als je de post consequent niet bezorgt dan is er slechts een oplossing: Een schop onder je kont!

01-02-2018 10:10:37 venzje

@SamuiAxe :

Ik hoop dat hij de zak heeft gekregen



@SamuiAxe :

veel mensen schijnen de importantie van een goede postbode te onderwaarderen. De postzak?En dat geldt in de eerste plaats voor PostNL, die de postbode heeft afgeschaft en alleen nog werkt met onderbetaalde bezorgers. Bij voorkeur in een (met opzet verkeerd geinterpreteerde) payrolling- of zzp-constructie.

01-02-2018 10:38:39 SamuiAxe

Hoewel dit eigenlijk al langere tijd gaande is, ikzelf werd indertijd eervol ontslagen en op wachtgeld gezet omdat dit goedkoper was dan herplaatsing.. Eikels.. Kan er nog boos om worden. Zoveel specialistische ervaring gewoon aan de kant gegooid omdat het iets goedkoper was.. Bah.. @venzje : Triest eigenlijk hé? Alles draait enkel nog maar om winst maken, zoveel mogelijk en zonder scrupules.Hoewel dit eigenlijk al langere tijd gaande is, ikzelf werd indertijd eervol ontslagen en op wachtgeld gezet omdat dit goedkoper was dan herplaatsing.. Eikels.. Kan er nog boos om worden. Zoveel specialistische ervaring gewoon aan de kant gegooid omdat het iets goedkoper was.. Bah..

01-02-2018 10:40:44 stora

Toen ik een paar jaar geleden bij de post werkte werden in die paar jaar al 2 partijen gedumpte post gevonden.

En dat was alleen op die post waar ik bij zat.

Dus wie weet hoeveel post er gedumpt is die nooit is teruggevonden.

Maar toen namen ze ook echt iedereen aan.

Hele goede mensen zaten ertussen, maar ook mensen die alleen maar het geld wilde en niet de inspanning wilden verrichten.



