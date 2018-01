Kringloop op vingers getikt voor slopen van computers

Henk Jan Hakkers doet niets liever dan computers een nieuw leven geven bij zijn ICT Kringloop aan de Nieuwe Veerallee in Zwolle. Europese regelgeving bedreigt nu het voorbestaan van de stichting en haar werknemers.,,Hier haalden we ze altijd uit elkaar." Henk Jan Hakkers, oprichter van de ICT-afdeling van de kringloop, kijkt om zich heen in de kamer die nog steeds vol staat met pc-onderdelen. Beeldschermen op de grond, de computers zelf opgestapeld in de hoek en bakken gevuld met processors en harde schijven. De kringloop kan dagelijks een halve badkuip vullen met oude elektra die binnen wordt gebracht. Soms hoeft er maar n onderdeel worden vervangen, om een computer weer door te kunnen verkopen. Hakkers: ,,Maar, dat mag dus niet meer."Sinds 1 juli 2015 moeten alle verwerkers van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur namelijk gecertificeerd zijn, volgens Europese milieuregelgeving. Ook een jaarlijkse audit is verplicht. Repareren en doorverkopen mag nog wel zonder certificering, maar kapotte apparaten slopen en onderdelen hergebruiken, dt mag niet. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een inspecteur op de stoep van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die de handhaving uitvoert namens het ministerie. Een waarschuwing en later een (voorwaardelijke) boete ligt op de loer.Nu heeft de kringloop al een vergunning en voeren ze afval waar ze niets meer mee kunnen al af naar de ROVA, zegt Hakkers. Maar een certificering en jaarlijkse audit, dt kunnen ze niet betalen. ,,Dan ben je zo twintigduizend euro verder. En het is al geen vetpot hier."In het begin was de handhaving wat minder streng, meldt persvoorlichter Lianne Sleutjes van de ILT. ,,Er was coulance voor bedrijven die nog niet zover waren maar konden aantonen dat ze bezig waren met certificering." Inmiddels wordt steeds strenger gehandhaafd. Dat heeft ook de kringloop in Zwolle gemerkt. Na een waarschuwing en later een voorwaardelijke boete besloot Hakkers een paar weken geleden te stoppen met het slopen van de elektronica. ,,Ik zeg nu tegen de jongens: je mag er geen schroevendraaier inzetten en er niets uitknippen."Mike Hendriks (23), een van de technische jongens op de kringloop, vindt het belachelijk. Hij loopt stage bij de kringloop vanuit een bbl-opleiding ICT aan het Deltion. ,,Dan is er n latje kapot, en mag je het niet eens vervangen! Ja, je kan het bij een groot bedrijf laten doen." Want die kunnen de certificering wl betalen.De effecten op kleinere (kringloop)bedrijven is echter geen reden om minder streng te controleren, zegt woordvoerder Karim Mostafi namens het ministerie van Milieu en Infrastructuur in een schriftelijke reactie. 'Handhaving dient bij alle bedrijven te gebeuren, want het optreden van mogelijke milieuschade is niet afhankelijk van bedrijfsgrootte.' Wel zal een inspecteur per geval de situatie naar redelijkheid beoordelen, zegt hij.Afgelopen kerst kon Hakkers nog zestien kerstpakketten uitdelen. De vraag is of het runnen van de kringloop op termijn nog haalbaar blijft. ,,Het kan het effect hebben dat we uiteindelijk moeten stoppen, ja." Kapotte spullen waarvan ze delen kunnen hergebruiken of wat geld voor kunnen vangen, moeten nu rechtstreeks naar de ROVA. Hij is gefrustreerd over de nieuwe bureaucratische realiteit waar hij zich aan heeft aan te passen. ,,Je wordt z tegengewerkt door dit soort regels. De hele kringloopbranche heeft hiermee te maken. Zo'n beleidsmedewerker bedenkt iets, en ineens zijn we in overtreding. Maar ja, Nederland wil nou eenmaal altijd het braafste jongetje van de klas zijn."