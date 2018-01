Duitse politie zoekt dieven 44 ton chocola

De Duitse politie is op zoek naar een paar chocoladieven. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn in Freiburg twee aanhangers vol met chocolade gestolen. De 44 ton chocolade heeft een waarde van 400.000 euro.



Dat meldt de Duitse politie. Een oplegger werd zaterdag teruggevonden, gekoppeld aan een Poolse vrachtwagen, op een parkeerterrein. Alle chocola lag er nog in. De chauffeur zag zich betrapt, rende de snelweg over en verdween.



Ook de tweede aanhanger is gevonden, maar die was vrijwel leeg. De Duitse politie zoekt 'zeugen'.

Reacties

31-01-2018 12:10:28 venzje

Quote:

De Duitse politie zoekt 'zeugen'. Die Deutsche Polizei sucht 'Säue'. Die Deutsche Polizei sucht 'Säue'.

31-01-2018 12:14:19 BatFish

. Toch fijn als ze alles vertalen en niet het Duitse woord voor 'getuigen' in de originele taal laten staan



Laatste edit 31-01-2018 12:15 @venzje : Die zeugen zullen intussen die chocola wel soldaat gemaakt hebben. Toch fijn als ze alles vertalen en niet het Duitse woord voor 'getuigen' in de originele taal laten staan

31-01-2018 13:04:53 Mamsie

Quote:

De Duitse politie zoekt 'zeugen'.



Zijn die beesten dan ook al gestolen? Zijn die beesten dan ook al gestolen?

31-01-2018 21:09:10 Emmo

Die zeugen hebben ze naar Wittlich verscheept.

