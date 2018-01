Stomdronken vrouw parkeert auto midden op de weg

Een 20-jarige jongedame uit Almere heeft in de nacht van zondag op maandag haar auto op de Oostvaardersdijk, tussen Almere en Lelystad, midden op de weg geparkeerd zonder verlichting aan. Dit meldt de politie maandag.



'Vannacht hoorden wij over de portofoon dat er op de Oostvaardersdijk, tussen Almere en Lelystad, een onverlichte auto midden op de weg stond. Wij begrepen gelijk dat dit een potentieel levensgevaarlijke situatie was, aangezien de dijk onverlicht is, de maximumsnelheid er 80 kilometer per uur is en gezien het tijdstip enige vermoeidheid niet ondenkbaar is bij andere weggebruikers. We hebben ons daarom gelijk naar de locatie gespoed die meerdere bellers via 112 hadden aangegeven', zo laat de politie op Facebook weten.



Daar aangekomen zagen wij inderdaad een kleine auto zonder verlichting op de rijbaan staan. In de auto troffen wij een 20-jarige Almeerse jongedame aan die omringd werd door een wolk van alcoholdamp. De inhoud van haar maag was al deels door de auto verspreid en zij gaf aan dat ze maar een klein stukje zou hebben gereden, maar nu doorhad dat ze niet verder kon rijden en daarom de auto op de vluchtstrook had geparkeerd.



Nadat de agenten de auto op een parkeerplaats hadden gezet en aan de jongedame hadden uitgelegd dat de Oostvaardersdijk geen vluchtstrook heeft en dat ze midden op de weg stond, begreep ze waarom zij even mee mocht naar het bureau Politie Lelystad: voor de ademanalyse.



Op het bureau werd een resultaat van 575 ug/l geblazen. Als beginnende bestuurder lag de limiet voor haar op 88 ug/l. Haar rijbewijs is hierop direct ingevorderd. Zij zal een oproeping ontvangen om voor de officier van justitie te verschijnen en zal een schikkingsvoorstel krijgen van 650 euro en een ontzegging van de rijbevoegdheid van zes maanden. Daarnaast zal zij door de politie worden aangemeld bij het CBR voor een educatieve maatregel of een geschiktheidsonderzoek.

De inhoud van haar maag was al deels door de auto verspreid

Mocht ze in de politie auto of moest ze achteraan lopen?

