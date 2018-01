Man wordt in MRI getrokken en sterft

Een Indiase man is om het leven gekomen nadat hij in Mumbai een MRI-scanner was ingetrokken. Het apparaat had niet aan mogen staan.



De 32-jarige man begeleidde een familielid dat voor onderzoek kwam. Omdat diegene een zuurstoftank nodig had, nam de man die mee de ruimte in. Hij deed dit nadat een medewerker had gezegd dat het veilig was.



De MRI-scan had niet aan mogen staan, maar omdat dat wel het geval was werd de man met de zuurstofcilinder door de enorme kracht de machine ingetrokken, melden Indiase media. Een MRI-scanner heeft een uiterst krachtige magneet en metalen objecten (ritsen, knopen, medische implantaten) mogen niet in de buurt van het apparaat komen.



De man kwam met zijn arm tussen de zuurstofcilinder en de MRI te zitten. Hij bloedde hevig en het lukte hem door de enorme kracht niet om los te komen. De zuurstoftank ging open en daardoor inhaleerde de man een enorme hoeveelheid zuurstof, waarop hij bewusteloos raakte. Kort nadat de man bevrijd werd, overleed hij aan zijn verwondingen.



Een arts en het personeelslid dat toestemming gaf om naar binnen te gaan, zijn aangehouden op verdenking van dood door nalatigheid.

30-01-2018 20:41:51 TonK

Senior lid

WMRindex: 810

OTindex: 96

Wnplts: Dorst

Jakkes, wat een dood. Platgedrukt door techniek dankzij incapabel personeel.

30-01-2018 22:45:06 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.502

OTindex: 1.330

. Wat afgrijselijk voor iedereen

30-01-2018 22:20:32 kartman

Een deel van het verhaal klopt niet. Een MRI scanner kan helemaal niet uitgezet worden. Althans, niet zonder zeer dure en tijdrovende procedures. Bij een normale MRI scanner staat het magnetische veld altijd aan, ook als de scanner niet gebruikt wordt. De medewerker wist dat wellicht niet (iemand die dat niet weet is echter zeker geen MRI medewerker).

