Politie rukt uit voor zak spliterwten

Agenten in Amersfoort zijn zondag uitgerukt voor een zak spliterwten. Een melder had de zak aangezien voor drugs of medicijnen, maar ína grondig onder

Reacties

30-01-2018 13:43:39 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.274

OTindex: 3.113

Wat een snertsmoes.

30-01-2018 14:09:51 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.388

OTindex: 60.876

En ergens is nu een mevrouw die nu geen erwtensoep kan maken omdat de spliterwten uit haar overvolle fietstas gewipt zijn toe ze ergens voor moest remmen.

Die loopt zich thuis een versuffing te zoeken want ze had ze toch gekocht, ze staan op de kassabon!

30-01-2018 17:10:18 stora

Stamgast



WMRindex: 8.753

OTindex: 1.075

@Mamsie , als ze lid is van wmr dan weet ze dat die zak nu is gevonden

30-01-2018 20:47:54 TonK

Senior lid

WMRindex: 810

OTindex: 96

Wnplts: Dorst

Drugs, je moest het eens proberen te snuiven,of te roken...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: