Watermuseum onder water

Het Nationaal Watermuseum in Arnhem heeft te kampen met wateroverlast. Oorzaak is een gesprongen drinkwaterleiding.Door de breuk in de leiding stroomde een grote hoeveelheid water richting het museum en het naastgelegen restaurant. De brandweer is aanwezig om het water voor de deur weg te pompen en te zorgen dat het water in de kelder niet te ver stijgt.Volgens medewerkers is het nog niet bekend hoe groot de schade in het pand is.In december had het museum ook al wateroverlast. Toen zorgde de regen voor problemen.