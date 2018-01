Automobilist vergeet slang te verwijderen na tanken

De brandweer moest zaterdagnacht in actie komen in Waalwijk. Daar was een automobilist na het tanken van LPG vergeten om de tankslang los te koppelen voor het wegrijden.Dat gebeurde bij een tankstation aan de Laageindsestoep. De slang schoot uit de aansluiting, waardoor een gaslek ontstond in de auto. Ook zorgde de actie voor een gebroken spatbord en achterlicht. De brandweer luchtte het voertuig en stelde het veilig. Of er schade aan de pomp is, is niet bekend. Deze werd wel met pionnen afgezet.