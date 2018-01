Dronken man zonder rijbewijs sloopt eigen autodeur na stopteken politie

VOLENDAM - De politie heeft zaterdagmorgen haar handen vol gehad aan een 27-jarige man uit Hoorn. De man reed veel te hard over de A10, bleek geen rijbewijs te hebben en werd ontzettend agressief tijdens zijn gesprek met agenten.Dat schrijft de Landelijke Eenheid Noordwest op Facebook. Zij zagen op de A10 bij de afslag richting Volendam hoe de man ongeveer 30 kilometer per uur te hard reed en besloten de man een stopteken te geven.Al snel bleek dat de snelheidsduivel niet in het bezit was van een rijbewijs en dit ook nooit heeft gehad. Om het nog erger te maken, ontdekten de agenten dat de man flink had gedronken. Zij vertelden de Horinees daarom dat zij zijn auto in beslag gingen nemen.Dat viel niet in goede aarde: de man brak tot de grote verbazing van de politie zijn eigen autodeur af en gooide deze over de parkeerplaats. Dat deed de agenten vermoeden dat de man mogelijk ook speed had gebruikt, maar omdat de twintiger weigerde mee te werken aan een bloedonderzoek, kon dat niet bevestigd worden.De auto is uiteindelijk in beslag genomen door de agenten. Tegen de man wordt een proces-verbaal opgemaakt.