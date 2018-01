Complete keuken gedumpt op wegdek Landsmeer

Eigenaren van een nieuwe keuken in de buurt van de Purmerlanderrijweg in Landsmeer maakten het zaterdagmiddag wel heel bont. Daar werd een complete oude keuken langs de weg gedumpt.Volgens de politie gaat het om een witte houten keuken met een Atag-koelkast, een afwasmachine van Bosch en een elektrische kookplaat van Bauknecht. Ook twee deuren, waaronder één wc-deur, lagen op het wegdek.Agenten zijn op zoek naar de keukendumpers. Wie meer informatie heeft over de zaak, kan bellen met 0900-8844. Ook geeft de politie een gratis tip aan de rommelmakers: dit soort afval kan gewoon gratis gestort worden bij de gemeentewerf in Landsmeer.