Nieuwe koelkasten in vliegtuig Trump kosten 24 miljoen

Het presidentiŽle vliegtuig van de Verenigde Staten heeft twee nieuwe koelkasten nodig. Aan de vervanging van de apparaten hangt een prijskaartje van zo'n 24 miljoen dollar, melden Amerikaanse media.De koelkasten in het vliegtuig stammen uit 1990. In dat jaar werd het toestel waarmee de Amerikaanse president reist opgeleverd. De apparaten zijn zo duur omdat alles in de Boeing 747-200 op maat is gemaakt.In de nieuwe koelsystemen kunnen 3000 maaltijden worden bewaard. Dat is genoeg om de inzittenden van het Air Force One-toestel weken van eten te voorzien, mocht dat nodig zijn.Ondanks de vervanging heeft de Amerikaanse regering al nieuwe presidentiŽle vliegtuigen besteld, twee Boeings 747-8. Die zijn pas in 2024 klaar voor gebruik.