Amerikaanse kip krijgt rouwadvertentie

Tussen de rouwadvertenties van een lokale krant in de Amerikaanse staat Texas stond een wel heel opmerkelijk bericht: de 6-jarige kip Big Mama is overleden. De eigenaresse van de kip zegt in de krant The Eagle dat niet iedere kip een overlijdensbericht verdient, maar deze wel omdat ze bijzonder was.Big Mama woonde eerst in een appartement in Houston, maar haar verzorgers waren haar zat en wilden de kip in 2013 laten inslapen. Een dierenarts ging op zoek naar een nieuwe eigenaar en kwam toen terecht bij Stephanie en Gregory Sword. Naar eigen zeggen waren ze meteen verliefd toen ze Big Mama op een foto zagen.Vanaf het eerste moment werd de kip opgenomen in het gezin. Toch moest Big Mama zelf erg wennen aan haar nieuwe familie, zegt Stephanie Sword in de krant. "Ze was het buitenleven niet gewend en ze wist ook niet hoe ze moest omgaan met andere kippen.""Maar al snel bloeide ze op en leefde ze zoals een kip hoort te leven: in een groep, buiten, vrij om te lopen waar ze wilde." Het gezin zag het dier als onderdeel van de familie; Big Mama stond afgelopen kerst zelfs op de familiefoto.De rouwadvertentie kreeg veel aandacht op sociale media. De eigenaresse hoopt dat het verhaal van Big Mama iedereen eraan zal herinneren dat al het leven de moeite waard is om te redden.