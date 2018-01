Trein strandt door berg fietsen op spoor

Een trein van Arriva is vrijdagavond laat tussen Groningen en Leeuwarden op een berg fietsen gereden, die door vandalen op het spoor waren gegooid. De trein kwam vast te zitten en tientallen reizigers moesten uitstappen.Dat gebeurde bij het Friese dorp De Westereen (Zwaagwesteinde). Tientallen reizigers werden uit de gestrande trein gehaald.Rond 2.30 uur waren de fietsen onder de trein vandaan gehaald en konden er weer treinen rijden. ProRail zegt de schade indien mogelijk op de daders te zullen verhalen.

29-01-2018 13:17:18

Haha die foto is wel echt een anti climax zeg. Ik denk een "leuke" foto van een berg fietsen onder een trein of iets in die trant.