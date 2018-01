Snoezige Isetta keert terug als elektrische stadsvlo

Isetta is het bekende Italiaanse ‘bubblecar’-wagentje met één enkele deur aan de voorkant. In 1955 kocht BMW een productielicentie en produceerde tot 1962 ongeveer 160 duizend BMW Isetta’s. Na de zomer reïncarneert de Microcar als elektrische Microlino.Dat het leuker kan dan een E-Smart, bewijst de firma Microlino. Het autootje, geschikt voor twee personen en drie boodschappenkratten, weegt 510 kilo en heeft een actieradius van 120 kilometer. De topsnelheid ligt op 90 km/u. Volgens Microlino is het wagentje 95 procent geschikt voor wat de meeste mensen met hun huidige auto doen.De Microcar werd al in 2015 ontwikkeld door Wim Ouboter met studenten van de Zurich University of Applied Sciences en ontwerpbureau Designwerk. Ouboter is een Zwitserse uitvinder van Nederlandse komaf. De laadtijd van de auto bedraagt vier uur via het stopcontact. Hij wordt geproduceerd door de Italiaanse firma Tazzari en gaat zo’n 12.000 euro kosten. De auto komt na de zomer op de markt en er zijn er op voorhand al 4.600 verkocht.