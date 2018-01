Nissan bouwt zelfrijdende pantoffel

Slippers en pantoffels die met een druk op de knop naar hun baasje rijden: het is geen vroege 1 april-grap, maar een serieus project van Nissan. De techniek is gebaseerd op die van de elektrische Nissan Leaf.De ontwikkeling van robotautoís gaat snel, maar volgens Nissan zijn veel klanten nog steeds sceptisch over de nieuwe technologie. Om meer acceptatie te creŽren, gaat het Japanse merk de komende jaren een aantal science fiction-achtige projecten introduceren.De eerste daarvan zijn de zelfrijdende pantoffels. Gasten van een traditionele Japanse herberg kunnen vanaf volgende maand ervaren hoe fijn het is om wanneer je schoenen op commando naar je toe komen. De sloffen rijden met een druk op de knop vanzelf naar de deur, parkeren daar automatisch tussen de andere schoenen en wachten totdat hun baasje ze weer nodig heeft. Nissan voorziet de schoenen daartoe van twee kleine wielen, een elektromotor en sensoren. De gebruikte technologie komt van de Nissan Leaf.De test vindt plaats in de stad Hakone op ongeveer 75 kilometer ten zuidwesten van Tokio. In traditionele Japanse herbergen is het gebruikelijk om hun eigen schoenen uit te trekken bij de ingang en in pantoffels het pand te betreden. "De zelf parkerende pantoffels zijn ontworpen om het bewustzijn van automatisch rijden en het potentiŽle gebruik ervan te vergroten," zei Nick Maxfield, woordvoerder van Nissan. In de herberg rollen rijden echter niet alleen de sloffen autonoom rond: ook de tafels van de herberg manoeuvreren zelfstandig op hun plek.