Inwoners Amstelhoek druk met Raad het Geluid

Inwoners van het dorpje de Amstelhoek in de Gemeente De Ronde Venen gaan al een geruime tijd gebukt onder een vreemd hard geluid.



Het onbekende geluid doemde ongeveer een jaar geleden op en was slechts enkele keren per maand kort waarneembaar. Nadien is het geluid toegenomen tot soms wel vier keer per week. Het is onder de dorpelingen dan ook het gesprek, maar wat en waar het geluid vandaan komt weet niemand en gekscherend wordt er al gesproken over ''Raad het Geluid''.



Inwoner Van den Berg vertelt: ''Het geluid is luid en klinkt alsof er stoom onder hoge kracht uit een pijp wordt gedrukt waardoor er een hoge fluittoon ontstaat. Inmiddels zijn wij inwoners ons aan het groeperen om het geluid te kunnen traceren als het opdoemt. Een lastige bijkomstigheid is dat het nooit op een vast tijdstip is en dat het vaak korter is dan vijf minuten.''



Ook de gemeente en de omgevingsdienst zijn op de hoogte en denken mee, geven suggesties, maar meer dan dat kunnen zij op dit moment ook niet betekenen voor de bewoners.



Inmiddels hebben enkele inwoners omringende kleine bedrijven al kunnen controleren ten tijde van het geluid. Zij zijn vooralsnog 'onschuldig'. Van den Berg en enkele andere inwoners hebben hun 'aanvalsplan' klaar liggen mocht het geluid weer over hun wijk galmen.



Reacties

28-01-2018 17:24:07 stora

1 iemand produceert een geluid en de andere inwoners gaan op zoektocht.

Zo breng je mensen samen Het is een idee voor andere gehuchten die zijn ingeslapen.

28-01-2018 20:14:23 HHWB

T S Ik zal wat minder hard fluiten als ik daar ben...

28-01-2018 20:14:46 botte bijl

@stora :

dankzij het gekibbel en gesteggel over de Pr.Irenebrug is Amstelhoek niet zo erg ingeslapen dankzij het gekibbel en gesteggel over de Pr.Irenebrug is Amstelhoek niet zo erg ingeslapen

