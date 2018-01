28-01-2018 18:12:36

Quote:

De man vindt zichzelf geen autodief, daar het de valet was die hem de autosleutels overhandigde. Miles kreeg twee aanklachten te horen: rijden met een verlopen rijbewijs en drugsbezit.

Ik vind dat ze hem ook wel voor diefstal mogen aanhouden, want hij had het oogmerk om die auto mee te nemen. Dus hij is wel een dief. De andere valet had hier geen .... mee te maken en staat hier in dit proces buiten spel. Die was zich van geen kwaad bewust. Typisch geval van ik schuif het maar op een ander af, want ik wil niet veroordeeld worden.