Trump krijgt gouden toiletpot ipv van Gogh

Een verzoek van de Amerikaanse president Donald Trump om een schilderij van Vincent van Gogh in bruikleen te krijgen om het privévertrek van zijn vrouw op te fleuren is door het Solomon R. Guggenheim Museum vriendelijk afgewezen.In plaats daarvan stelde de curator voor om een gouden toiletpot van 18 karaat in het Witte Huis te installeren.Die had het museum in New York namelijk nog beschikbaar. Het gouden toilet is gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan en maakte deel uit van een tentoonstelling, die rond de tijd dat het Witte Huis het museum in september benaderde net ten einde was.Curator Nancy Spector antwoordde per mail dat het toilet beschikbaar is ,,mocht de First Lady interesse hebben om dat in het Witte Huis te installeren'', schrijft de Washington Post die de mail heeft ingezien.Het gouden kunstwerk genaamd America werd tijdens de expositie op de vijfde etage gebruikt door bezoekers. De pot met een geschatte waarde van meer dan 1 miljoen dollar staat volgens kenners symbool voor de buitensporige welvaart in de VS.