Menselijke resten in muur woning blijken van bewoonster

In de Amerikaanse stad Houston is een einde gekomen aan een mysterie. De menselijke resten die in 2015 werden gevonden in een muur van een woning zijn van de bewoonster die jarenlang vermist was. Dat blijkt uit forensisch onderzoek.



Halverwege 2015 meldden buren van de 61-jarige Mary Cerruti aan de politie dat ze hun buurvrouw al een tijd niet hadden gezien. Het gras in haar tuin was lang niet gemaaid en er zat wel erg veel post in haar brievenbus. Agenten gingen het huis binnen, maar konden de bewoonster niet vinden.



Later dat jaar werd het huis verkocht op een veiling, maar de nieuwe bewoners trokken er pas begin 2017 in. Na de verhuizing ontdekte een van hen al snel een gat in de vloer op zolder. In het gat, in de muur een verdieping lager, waren menselijke overblijfselen te zien.



Het onderzoek naar de identiteit werd bemoeilijkt doordat ratten de resten hadden aangevreten. Er werden ook schoenen gevonden en een bril. Zelfs daar werden tandafdrukken op gevonden.



De onderzoekers hebben geen doodsoorzaak kunnen vaststellen. Wel zeggen ze dat Cerruti waarschijnlijk door de vloer is gezakt op zolder.

Reacties

27-01-2018 15:43:19 stora

Stamgast



WMRindex: 8.689

OTindex: 1.069

Door de vloer gezakt en daar misschien nog een tijdje geleefd omdat ze er niet uit kon komen.

ieeuw.

27-01-2018 15:54:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.349

OTindex: 60.845

Wat een gezoek terwijl die vrouw gewoon (nouja) thuis was!

Wat zou hier gebeurd zijn?

27-01-2018 16:48:21 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.816

OTindex: 7.322

Quote:

Wel zeggen ze dat Cerruti waarschijnlijk door de vloer is gezakt op zolder.

Ach arm vrouwke. Je zult zo maar je einde vinden. Je zakt door de vloer, je gilt je te pletter en niemand vind je. Bah, ik zou er niet aan willen denken om zo te moeten sterven. Ach arm vrouwke. Je zult zo maar je einde vinden. Je zakt door de vloer, je gilt je te pletter en niemand vind je.Bah, ik zou er niet aan willen denken om zo te moeten sterven.

27-01-2018 18:12:36 allone

Stamgast



WMRindex: 31.880

OTindex: 62.533

@stora :



: tja, ze was door de vloer gezakt..

Maar dat niemand ooit is gaan kijken..



Laatste edit 27-01-2018 18:12 @GroteMop1983 : dat klinkt idd gruwelijk @Mamsie : tja, ze was door de vloer gezakt..Maar dat niemand ooit is gaan kijken..

