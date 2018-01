Man gedood door eigen python

Een 31-jarige Brit blijkt vorig jaar te zijn gedood door zijn eigen python. Dat heeft de lijkschouwer na maandenlang onderzoek vastgesteld.Dan Brandon werd eind augustus dood gevonden door zijn moeder in zijn slaapkamer in Hampshire. Hij was om het leven gekomen door verstikking, maar het werd niet meteen duidelijk welke rol zijn 2 meter 40 lange rotspython Tiny ('Kleintje') daarbij had gespeeld.Volgens de lijkschouwer moet de dood van Brandon worden gezien als een tragisch ongeluk, schrijft de Britse krant The Guardian. Hij zou niet door de slang zijn gewurgd, maar doodgedrukt. Dat blijkt uit zijn verwondingen.De lijkschouwer gaat er in zijn rapport van uit dat de slang niet opeens agressief werd, maar zich 'aanhankelijk' om hem heen had gekruld. Op foto's die Brandon op Facebook plaatste, is te zien dat dat vaker gebeurde. Het kan zijn dat Brandon per ongeluk viel en dat de slang daarvan schrok.Brandon hield naast Tiny nog negen slangen en twaalf tarantula's. Zijn moeder zorgt nu voor de dieren.