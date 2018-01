Snelweg vol bankbiljetten na crash met vrachtauto van gokbedrijf

Een snelweg in Illinois lag gisteren bezaaid met bankbiljetten door een ongeluk. Dat gebeurde nadat de bestuurder van een vrachtwagen van een gokbedrijf de macht over zijn stuur had verloren.Interstate 74 in de buurt van het Amerikaanse plaatsje Mahomet moest tijdelijk worden afgesloten om al het geld te verwijderen.In de vrachtwagen van een bedrijf dat zich specialiseert in gokmachines, zat veel cash. De chauffeur van de truck verloor de controle over het stuur en botste tegen de vangrail en daarna tegen een andere auto. De automobilist moest vanwege lichte verwondingen in het ziekenhuis worden behandeld.Wat het ongeval heeft veroorzaak, is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur zou wel te snel hebben gereden. Daarvoor is hij aangeklaagd.De politie had een uur nodig om alle bankbiljetten te verwijderen.