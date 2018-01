En daarom bijt je NIET in de batterij van een smartphone

Straffe beelden uit Nanjing (China).Volgens bronnen wou de man testen of een iPhone-batterij al dan niet echt was.Blijkbaar moet je daarvoor in het ding bijten… Dat leek ons sowieso al geen al te goed plan, en na het bekijken van bovenstaande video zijn we daar ook helemaal overtuigd van.Gelukkig zouden er geen gewonden zijn en kan de man het dus nog navertellen. Een bewakingscamera legde het tafereel vast op beeld. Kijk maar!