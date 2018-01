Man bijt hond en wordt gearresteerd

Een man in de Amerikaanse staat New Hampshire is opgepakt nadat hij een politiehond probeerde te bijten.



De politie ging af op een schietpartij in het dorp Boscawen. Terwijl agenten de situatie onder controle probeerden te krijgen, bleek dat een van de verdachten zat verstopt in een trailer aan de achterkant van het pand.



De verdachte weigerde naar buiten te komen. Zelfs nadat de glazen deur werd ingetrapt, gaf hij zich niet over. Een agent stuurde daarom een politiehond op hem af. Hij bleek zich te verstoppen onder een stapel kleren, maar de hond kon hem snel opsporen.



De verdachte begon hond Veda en meerdere agenten te trappen en slaan. Tijdens de vechtpartij nam hij de hond in een wurggreep en beet hij in haar hoofd. De hond beet terug en de verdachte werd uiteindelijk uitgeschakeld met een stroomstootwapen. "Een bijtwedstrijd met een politiehond, dat ga je niet winnen. Daar zijn ze best goed in," zei een van de agenten.



De man is opgepakt, hij bleek al gezocht te worden voor andere misdaden. Daar komen nu verdenkingen bij van verzet bij een arrestatie, het dwarszitten van een politiehond en geweld tegen een agent.



Met hond Veda gaat het goed. Het beestje is medisch gekeurd en kan haar werk inmiddels weer voortzetten.



Reacties

26-01-2018 14:28:10 submarine

Senior lid

WMRindex: 615

OTindex: 492

Wnplts: Oceania

Als ik die hond was, zou ik aangifte doen.

26-01-2018 14:58:54 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.129

OTindex: 15.178

) @submarine : Zo te zien heeft zijn baas dat al gedaan - en terecht! Die is beter in formulieren invullen (hoop ik in elk geval

26-01-2018 16:30:12 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.810

OTindex: 7.322

Zielige hond, gebeten worden door een malloot is niet niks.

26-01-2018 16:44:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.338

OTindex: 60.825

@GroteMop1983 : Ze hebben het beest hopelijk een tetanusprik gegeven?

26-01-2018 18:41:52 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 62.507

OTindex: 28.188

arme mensen die met zo iemand een cel moeten delen

26-01-2018 19:46:25 TonK

Senior lid

WMRindex: 778

OTindex: 96

Wnplts: Dorst

@botte_bijl: ideetje; in in kooi van een asiel?



