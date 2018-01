Dromedarissen betrapt op botox in schoonheidswedstrijd

De jury van een schoonheidswedstrijd voor kamelen in Saoedi-ArabiŽ heeft twaalf dieren gediskwalificeerd omdat hun eigenaars de dieren een Botoxbehandeling hadden gegeven. Het reglement is daar nochtans heel duidelijk over: ďKamelen die we betrappen met geneesmiddelen in de lippen, die eender waar op hun lijf geschoren of geverfd zijn of waarvan de natuurlijke vorm werd veranderd, worden niet toegelatenĒ.



Het jaarlijkse Koning Abdulazis Kamelenfestival in de buurt van de Saoedische hoofdstad Riyaad is een ernstige zaak. Eťn van de hoogtepunten van het 28-daags festival is de schoonheidswedstrijd voor kamelen, met 57 miljoen dollar aan prijzengeld.



De dromedarissen worden beoordeeld om hun lopen, wangen, hoofden en knieŽn. Ze moeten hiervoor rondes lopen op een racebaan terwijl juryleden aan de kant staan en ze beoordelen. Hierbij is het gebruik van illegale middelen zoals botox niet toegestaan.

Reacties

26-01-2018 09:04:57 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.330

OTindex: 60.806

Wat spannend! Een schoonheidswedstrijd voor kamelen!

Vooral de badkledingronde lijkt mij spectaculair!

26-01-2018 09:47:38 stora

Stamgast



WMRindex: 8.656

OTindex: 1.066

Ik denk dat veel mannen juist naar die bult kijken.

