Wolfspin zet woning in brand

In Noord-CaliforniŽ heeft een in de brand gestoken wolfspin afgelopen zondag een huis in brand gezet.



De eigenaar van de woning probeerde de grote griezel te doden met een zogenaamde fakkelaansteker en dat lukte. Waar de man niet op had gerekend, was dat de brandende spin op de vlucht sloeg onder het matras in de slaapkamer. Voor de man het in de gaten had, sloegen de vlammen uit de slaapkamer. De brandweer heeft de woning gecontroleerd laten afbranden, zo meldt de plaatselijke krant het Redding Record Searchlight. Het is onduidelijk of de spin heeft overleefd.



Wolfspinnen kunnen opgroeien tot de grootte van een menselijke hand, hoewel veel ondersoorten veel kleiner zijn. Het gif wordt als gevaarlijk voor de mens beschouwd, hoewel over het algemeen niet dodelijk.

Reacties

26-01-2018 08:32:36 venzje

Quote:

Man zet woning in brand Gefikst! Gefikst!

26-01-2018 08:36:48 SamuiAxe

Sjonge jonge zeg, dan ben je toch ook een echte oetlul

26-01-2018 08:52:48 Mamsie

Aha, zó is die enorme brand van vorig jaar dus ontstaan!

26-01-2018 09:08:23 allone

Quote:

de brandende spin op de vlucht onder het matras.. Het is onduidelijk of de spin heeft overleefd Het lijkt mij overduidelijk. En er is nog meer dat het niet heeft overleefd



