Vrouwen zijn wereldwijd sterker dan mannen

Vrouwen leven niet alleen onder normale omstandigheden langer, ze zijn ook nog eens veel beter bestand tegen slechte omstandigheden zoals voedseltekorten en epidemieŽn. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Amerikaanse Duke University.



Het verschil in weerbarstigheid begint volgens de onderzoekers al bij de geboorte. Als er moeilijke omstandigheden zijn, is de kans veel groter dat pasgeboren meisjes overleven. Dat gegeven leidde de onderzoekers richting de conclusie dat de verklaring voor de sterkere vrouw biologisch moet zijn.



Onder leiding van onderzoekers Virginia Zarulli en James Vaupel analyseerde een team de sterfdata van zeven verschillende populaties over de hele wereld. De groepen leefden in verschillende tijden in de afgelopen 250 jaar. Gemeenschappelijke noemer: al die bevolkingsgroepen werden op een moment in de geschiedenis geteisterd door epidemieŽn, hongersnoden of andere extreem moeilijke leefomstandigheden.



Of er nu gekeken werd naar naar sterftecijfers in 1933 door een hongersnood in OekraÔne, doden door een enorme mislukte aardappeloogst in 1840 of sterfgevallen door een verwoestende epidemie onder bevrijde Amerikaanse slaven aan het begin van de 19e eeuw, steeds kwam de vrouw als 'winnaar' uit de bus. Gemiddeld gezien houdt een vrouw het onder moeilijke omstandigheden tussen de zes maanden en vier jaar langer vol dan een man.



De onderzoekers vermoeden dat vrouwelijke hormonen een rol spelen bij de hogere overlevingscijfers. Oestrogenen zorgen bijvoorbeeld voor een boost in het immuunsysteem zodat infectieziekten beter kunnen worden bestreden. Volgens de onderzoeker voegen de resultaten 'een nieuw stukje' toe aan de puzzel van verschillen in overlevingskansen tussen de geslachten.



Ook daar zijn weer kanttekeningen bij te plaatsen.

Als bv een schip vergaat dan is het altijd vrouwen en kinderen eerst in de reddingsboten, dus de mannen moeten dan in zee springen en verzuipen.

Misschien komt het ook omdat mannen galant zijn, vrouwen krijgen dan het laatste beetje eten, omdat die ook de baby's moeten voeden.



Bij late miskramen en geboortesterfte betreft het vaker jongetjes dan meisjes.



Evolutionair gezien is dat ook allemaal goed te verklaren. Één man kan honderden kinderen krijgen maar van vrouwen heb je er toch altijd een stuk meer nodig om hetzelfde aantal te produceren. In belang van het voortbestaan van ons ras is het dus belangrijker dat er veel vrouwen zijn dan mannen.

