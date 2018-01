Hond schiet baasje dood

Een hond heeft per ongeluk zijn baasje neergeschoten tijdens een jachtpartij in Rusland. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis aan zijn ver

Reacties

25-01-2018 17:18:44 allone

en zoals idd. risico van het vak.en zoals @venzje altijd zegt: karma is rechtvaardig

25-01-2018 19:01:43 Lennox

Moet je maar niet zo'n kuthobby hebben.

25-01-2018 21:34:24 SamuiAxe

, Nee, ik hap niet Mooie opruiming, hoop dat ze de hond niet gedood hebben.. @allone , Nee, ik hap niet

