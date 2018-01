Indiase dorpsbewoners verwarren uitwerpselen uit vliegtuig met zeldzaam mineraal

Een groep dorpelingen uit India heeft stukken bevroren uitwerpselen bewaard die uit een vliegtuig waren gevallen, denkende dat ze een zeldzaam mineraal hadden gevonden. Dat staat te lezen op de website van The Times of India.



Volgens de India Times dachten sommige dorpsbewoners van het dorpje Fazilpur Badli dat uit de lucht 'hemelse geschenken' waren gevallen. Het ging in realiteit echter om wat experts 'blauw ijs' noemen: bevroren toiletafval dat is gelekt uit een vliegtuig. Een boer uit het dorp dacht naar verluidt dat een "zeer grote rots" op de grond was gevallen toen hij voor het eerst het blauwe ijs zag. Hij vertelde dat de ijzige massa de grond raakte "met een grote plof". Andere dorpsbewoners vertelden het verder en al snel kwam het hele dorp rond het korenveld toegestroomd. Sommigen namen stiekem een paar stukjes van de 'geologische schat' mee naar hun huizen en bewaarden de brokstukjes in hun koelkasten. Toen een team van het India Meteorological Department naar het dorp kwam, legden zij de dorpsbewoners uit dat ze eigenlijk stukjes bevroren uitwerpselen in hun koelkasten hadden gelegd. Het ijs werd voor alle zekerheid toch naar een forensisch labo gestuurd voor verder onderzoek.

Reacties

25-01-2018 12:04:23 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 31.007

OTindex: 17.318

Quote:

dachten sommige dorpsbewoners van het dorpje Fazilpur Badli dat uit de lucht 'hemelse geschenken' waren gevallen. Dat klopte dan toch wel. Dat de waarde ervan wat tegenviel, konden de dorpelingen denkelijk niet bevroeden. Dat klopte dan toch wel. Dat de waarde ervan wat tegenviel, konden de dorpelingen denkelijk niet bevroeden.

25-01-2018 12:36:14 allone

Stamgast



WMRindex: 31.835

OTindex: 62.482

mest ipv mist..

25-01-2018 14:29:02 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.808

OTindex: 7.322

Dat was een tegenvaller voor ze. Stel je voor dat ze ook nog dachten dat als je die ‘hemelse geschenken’ opat, magische krachten krijgt.

