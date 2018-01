Politie zwiert sneeuwauto op de bon

In Canada heeft de politie ei zo na een auto op de bon gezwierd die gemaakt was van sneeuw. Toen ze hun fout beseften, konden ze er om lachen.De ‘auto’ in kwestie was een creatie van ene Simon Laprise, een 33-jarige houtbewerker uit Montréal die bij wijze van grap een auto boetseerde uit sneeuw. Het resultaat was een erg geslaagde replica van een DeLorean DMC-12, de wagen uit de bekende ‘Back to the Future’-film.Omdat de wagen ‘geparkeerd’ stond in een zone waar sneeuw geruimd zou worden, werd hij opgemerkt door een voorbijrijdende patrouille. In eerste instantie wilden de agenten een bekeuring uitschrijven, maar toen ze beseften dat het om een sneeuwen versie ging, legden ze er een briefje met het opschrift “you made our night!” op.