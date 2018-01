Douane ontdekt smokkelwaar onder drijvende ijsschotsen

Smokkelaars hebben een vernuftige methode uitgewerkt om illegaal sigaretten van Wit-Rusland naar Litouwen te vervoeren. Ze binden de sloffen vast onder drijvende ijsschotsen, waarna de stroming het werk doet.



Het spreekt voor zich dat de sigaretten eerst goed ingepakt worden om te vermijden dat ze nat worden. Vervolgens worden ze aan ijsschotsen bevestigd, die zo de Neris-rivier afdrijven richting buurland Litouwen.



De afnemers van de sigaretten vinden de smokkelwaar gemakkelijk terug dankzij een meegestuurde GPS-tracker. Vorige week nog viste de Litouwse douane meer dan 2.500 pakjes uit het water.



“De verbeeldingskracht van smokkelaars is grenzeloos”, aldus een douanewoordvoerder. “Dit hadden we nog niet meegemaakt.” In Litouwen zijn sigaretten ongeveer vier keer zo duur als in Wit-Rusland.

25-01-2018 10:09:09 allone

idd slim, maar blijkbaar is de douane ook slim - of iig alert

