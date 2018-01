Japanse treinen blaffen om herten weg te jagen

Wie in Japan op de trein staat te wachten, moet niet schrikken als hij plots een luid geblaf hoort. De treinen maken immers dat hondengeluid om herten van het spoor te verjagen.



Vooral ‘s nachts staan herten vaak op de sporen, met heel wat ongelukken als gevolg. In 2016 waren er maar liefst 613 aanrijdingen met de dieren. Uit testen met de ‘blaffende’ treinen blijkt dat het aantal aanrijdingen met 45% was gedaald.



De methode is vooral effectief als er op voorhand het geluid van een snuivend hert te horen is, zo laat het Railway Technical Research Institute weten. Volwassen bambi’s snuiven immers om soortgenoten te waarschuwen voor gevaar.



Volgens de BBC zie je in de buurt van de treinsporen regelmatig herten omdat ze aan de rails likken. Op die manier krijgen ze ijzer binnen, want voorbijrazende treinen laten steeds een spoor van ijzer achter.



Het is niet de eerste keer dat de Japanse vervoermaatschappij een creatieve methode toepast om herten te verdrijven. Zo werden er eerder al uitwerpselen van leeuwen uitgesmeerd over de sporen, maar door de regen werd dat in een mum van tijd weggespoeld.

