Klant stuurt broodje terug omdat helften niet gelijk zijn

In Australië heeft een broodjesbar een bijzonder kritische klant over de vloer gekregen. De vrouw stuurde een broodje terug naar de keuken omdat het niet precies doormidden gesneden was.De eigenaar van de Corowa RSL Club gaf de moeilijke klant, die hij omschrijft als “het bingotype, ergens in de tachtig”, dan maar een nieuwe broodje dat ze zelf in tweeën mocht snijden.Maar niet zonder eerst een meetlat boven te halen om na te gaan of ze gelijk had. Wat blijkt? De ene helft van het broodje was 6 centimeter lang, de andere 5. Een ‘fout’ van 5 millimeter dus...