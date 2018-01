Erwtensoep in supermarkt te zout en te vet

In meer dan de helft van de erwtensoepen in supermarkten zit te veel zout, meldt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek.



De zoutste soepen zijn Markant Erwtensoep, Plus Erwtensoep, Albert Heijn Gevulde erwtensoep en Jumbo Boeren erwtensoep. Unox Biologische erwtensoep is het minst zout. Volgens de bond zit in veel soepen meer dan twee gram zout per 250 milliliter. Het advies van de Gezondheidsraad is om niet meer dan zes gram zout per dag binnen te krijgen.



Behalve te veel zout, bevatten de soepen ook vaak grote hoeveelheden verzadigd vet. Op dit vlak krijgen zes van de vijftien geteste soepen een onvoldoende van de Consumentenbond. De erwtensoep van Aldi kwam bij de smaaktest als beste uit de bus, gevolgd door twee erwtensoepen van Struik.



Te veel zout en verzadigd vet kunnen hart- en vaatziekten veroorzaken.



Reacties

24-01-2018 14:55:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.319

OTindex: 60.784



Veel smaak en weinig zout.



Maar....toen wij in Papendrecht nog een C1000 hadden, voordat die opgevreten was door de veelvraat Jumbo, hadden ze daar erwtensoep van het huis in de koeling te koop.

24-01-2018 15:00:23 allone

Stamgast



WMRindex: 31.792

OTindex: 62.454

Eigenlijk zijn de meeste kant-en-klare producten ofwel te zout, ofwel te zoet (ofwel te vet, blijkbaar)

24-01-2018 15:52:10 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 2.955

OTindex: 172

S Dat kant en klaar eten nooit optimaal is, is toch niet raar?



Ik zou verbaasd zijn alles ze allemaal goed bevonden waren.

24-01-2018 17:16:40 stora

Stamgast



WMRindex: 8.633

OTindex: 1.066

Maar dit speelde jaren geleden ook al dat kant en klaar voedsel veel te zout was.

En toen zou het allemaal verbetert worden en nieuwe technologieën zodat het eten beter bewaard kon worden en uiteindelijk gebeurt er dus niets.

Hetzelfde is met frisdrank en suiker.

24-01-2018 17:21:15 allone

Stamgast



WMRindex: 31.792

OTindex: 62.454

@stora : ik heb eens een docu gezien dat fabricanten het expres doen: zodat mensen verslaafd raken aan suiker en zout.. Bovendien gaat de smaak zelf zo achteruit, dat mensen ook geen subtiele smaken meer proeven.

24-01-2018 17:27:25 stora

Stamgast



WMRindex: 8.633

OTindex: 1.066



Hetzelfde nu met die energiedrankjes.

Maar je kan zelf testen of je nog echt smaken kan onderscheiden.

Koop een tomaat in de supermarkt en haal een tomaat die iemand voor de lol in zijn moestuin kweekt.

24-01-2018 17:34:24 allone

Stamgast



WMRindex: 31.792

OTindex: 62.454

@stora :

Ik heb ooit eens tomaten gegeten uit de moestuin van een oud vrouwtje in een dorpje in de Pyreneeën.. Hmmm, die smaak zal ik nooit vergeten. En dan de sappige rijpe perziken.. Sindsdien eet ik ze niet meer (hier in NL) Ik heb ooit eens tomaten gegeten uit de moestuin van een oud vrouwtje in een dorpje in de Pyreneeën.. Hmmm, die smaak zal ik nooit vergeten. En dan de sappige rijpe perziken.. Sindsdien eet ik ze niet meer (hier in NL)

24-01-2018 17:38:30 stora

Stamgast



WMRindex: 8.633

OTindex: 1.066



Ik zal het binnenkort ook zelf eens uittesten.

Of we doen een minimeet en dan hebben we een panel en dan moeten die leden proeven

24-01-2018 17:42:54 allone

Stamgast



WMRindex: 31.792

OTindex: 62.454





Laatste edit 24-01-2018 17:43 @stora : haha, met een blinddoek voor, dat spelletje spelen kinderen al.. alleen krijgen ze dan meestal mosterd

24-01-2018 17:47:40 stora

Stamgast



WMRindex: 8.633

OTindex: 1.066



24-01-2018 17:58:46 stora

Stamgast



WMRindex: 8.633

OTindex: 1.066

@allone , moeten we eens doen, alleen iemand vinden met zelfgekweekte tomaten.

24-01-2018 19:57:07 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.234

OTindex: 3.091

Mijn lief heeft toevallig gisteren met de kleuters een smaaktest gedaan van de verschillende soorten tomaten die bij het schoolfruit zaten. De kinderen leren zo al vroeg dat daar verschil in is.

24-01-2018 20:06:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.319

OTindex: 60.784

@stora :

Hahaha, een tomatenfeestje! Dan ben ik het kerstomaatje! Hahaha, een tomatenfeestje! Dan ben ik het kerstomaatje!

24-01-2018 20:12:59 merlinswit

Erelid



WMRindex: 3.076

OTindex: 2.891

Doe mij maar kippesoep of champignonssoep. Gelukkig hoorde ik niet bij het testpanel. De geur van Snert alleen alDoe mij maar kippesoep of champignonssoep.

24-01-2018 20:13:33 stora

Stamgast



WMRindex: 8.633

OTindex: 1.066



Op de gevel stond Godshuis en ook op mijn werk kregen we een uitnodiging voor de opening een week voor pasen.

Dus 2 collega's erheen.

Ze zitten daar en die ene collega vroeg aan de andere, is dit nou een Pinkstergemeente?

24-01-2018 20:15:23 stora

Stamgast



WMRindex: 8.633

OTindex: 1.066

@merlinswit :

Ik hou wel van snerten, als ik eet dan zit mijn hele shirt onder

24-01-2018 20:17:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.319

OTindex: 60.784



24-01-2018 21:18:17 Grouse

Senior lid



WMRindex: 626

OTindex: 520

Als ik snert maak zit er ook verzadigd vet in. Dat hoort in snert. Spek en varkenspoot zijn vet en dierlijke vetten zijn meestal verzadigd.

En dat is helemaal niet erg voor een keer.

Het gaat erom dat je dat niet elke dag doet.

Zout is een ander verhaal.

Daar krijg je al heel snel veel te veel van binnen.

Zout is een smaakversterker. Dus des te meer zout je toevoegt, des te minder (duurdere) echte smaken erin hoeven.

