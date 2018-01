Boos meisje houdt vluchtende inbreker aan benen vast

De zestienjarige Nina uit Enschede heeft zondagmiddag een inbreker bij zijn lurven gepakt en aan de politie afgeleverd.



Het gezin, vader, moeder en hun twee dochters kwamen thuis toen dochter Nina zag dat het huis was overhoop gehaald. Ook zag ze twee benen door het achterraam steken van een vluchtende inbreker. Ze twijfelde geen moment, rende op de inbreker af en greep hem vast bij zijn benen tot de politie ter plaatse kwam.



Tegenover omroep RTV-Oost vertelt ze: "Ik was zo kwaad. Ze moeten met hun handen van andermans spullen afblijven." De inbreker had op een gegeven moment geroepen dat ie geen adem meer kreeg, toen Nina hem vasthield. "Als je nog kunt praten, dan kun je ook ademen", zei Nina daarop.



De inbreker heeft niks kunnen meenemen. Wel is de ruit waardoor de inbreker naar binnen kwam vernield. De politie noemt de actie een heldendaad. En grapte of de zusjes nog interesse hadden voor een baan bij de politie. ''Jullie zijn van harte welkom''.



Volgens de agenten was de inbreker maandag vrijgekomen nadat hij een gevangenisstraf van drie jaar had uitgezeten.

Reacties

24-01-2018 10:10:11 stora

Stamgast



Maar die gast kunnen ze gelijk weer terugsturen want hij heeft nog niets van zijn straf geleerd. Als je kan praten dan adem je nogMaar die gast kunnen ze gelijk weer terugsturen want hij heeft nog niets van zijn straf geleerd.

24-01-2018 10:27:04 venzje

Oudgediende



Ik heb ze tot nu toe altijd ergens boven de hurken gesitueerd. Dus lurven zitten aan je benen?Ik heb ze tot nu toe altijd ergens boven de hurken gesitueerd.

24-01-2018 10:35:33 allone

Stamgast



Als je nog kunt praten, dan kun je ook ademen

go girl

dapperder dan haar vader? of gewoon sneller?



: eerlijk gezegd.. nooit over nagedacht, waar iemands lurven zitten. Maar idd, oorspronkelijk blijken ze hoger te zitten go girldapperder dan haar vader? of gewoon sneller? @venzje : eerlijk gezegd.. nooit over nagedacht, waar iemands lurven zitten. Maar idd, oorspronkelijk blijken ze hoger te zitten

24-01-2018 10:57:08 Sjaak

Moderator



Ik heb vroeger een keer een vent vastgepakt, die een vrouw stond af te rossen. De klaagde ook al dat hij stikte door mijn arm om zijn nek. Ik zei toen dezelfde woorden als dit meisje.

24-01-2018 10:59:42 allone

Stamgast



@Sjaak :

en wanneer heb je hem weer losgelaten? en wanneer heb je hem weer losgelaten?

24-01-2018 11:00:36 Sjaak

Moderator



@allone : 10 minuten later. Ik dacht dat de voorsprong van die vrouw toen wel groot genoeg was.

24-01-2018 11:34:40 SamuiAxe

Erelid



Serieus: Ze zitten niet daadwerkelijk ergens, het komt van het Noorse woord lurva, wat vod betekent. Het is dus iemand bij de vodden (=kleren) pakken.



, respect man! @venzje : De lurven zitten links van de kladdenSerieus: Ze zitten niet daadwerkelijk ergens, het komt van het Noorse woord lurva, wat vod betekent. Het is dus iemand bij de vodden (=kleren) pakken. @Sjaak , respect man!

24-01-2018 12:13:55 venzje

Oudgediende



@SamuiAxe : Zelfde betekenis als kladden dus. Zelfde betekenis als kladden dus.

24-01-2018 19:36:15 Lennox

Oudgediende



? Dus het meisje van 16 was degene die (in haar eentje) de inbreker in bedwang hield terwijl haar ouders en zus bleven toekijken tot de politie kwam

24-01-2018 19:39:10 stora

Stamgast



1 toetste de 1 de tweede nog een 1 en pa deed de 2. @Lennox , die andere 3 belden het alarmnummer.1 toetste de 1 de tweede nog een 1 en pa deed de 2.

24-01-2018 20:24:33 merlinswit

Erelid



@allone :



: eerlijk gezegd.. nooit over nagedacht, waar iemands lurven zitten. Maar idd, oorspronkelijk blijken ze hoger te zitten Quote @venzje : eerlijk gezegd.. nooit over nagedacht, waar iemands lurven zitten. Maar idd, oorspronkelijk blijken ze hoger te zitten



Nooit naar de show van mijnheer (rond 1.00 minuut tot 1.05 minuut) Nooit naar de show van mijnheer Cactus gekeken?

