Recordtemperaturen op woensdag

Woensdag kunnen de eerste weerrecords van het jaar worden gebroken. Op veel plaatsen in het land kan het met 12 tot 13 graden recordwarm worden, meldt Weerplaza.



Het dagrecord van 24 januari dateert uit 1937, toen het in Maastricht 13,4 graden werd. Het landelijke dagrecord stamt uit 1960. In De Bilt werd het toen 12,1 graden. Zulke temperaturen kunnen woensdag ook zeker worden gehaald.



In de winter gaat zeer zacht weer meestal gepaard met bewolking en regen. Ook woensdag is dat zo. De dag begint met dikke bewolking, waaruit het in de loop van de dag stevig kan gaan regenen. Ook gaat het flink waaien.



De dagen erna wordt het minder warm, maar echte winterkou blijft de rest van de maand ver weg.



Op de laatste dag van vorig jaar sneuvelden ook warmterecords. In De Bilt werd het 13,7 graden, waarmee het de warmste Oudejaarsdag werd die in Nederland ooit is gemeten.



Weerplaza merkt op dat woensdag zeker niet de enige recordwarme dag van het jaar zal worden. Kouderecords zijn in het huidige klimaat zeldzaam, maar warmterecords worden jaarlijks meermaals gebroken. Vorig jaar gebeurde dat wel zes keer.



Reacties

24-01-2018 09:31:45 Mamsie









Kijken of we in de tuin kunnen barbekoeien onder de para sol plu.

24-01-2018 09:38:53 allone









@Mamsie : hier is het droog..

.. en warm idd. hier is het droog.... en warm idd.

24-01-2018 09:49:51 venzje









)



Laatste edit 24-01-2018 09:50 @Mamsie : Met de warmte van die barbeknoeier erbij zal het best uit te houden zijn. Als het maar niet waait. (En dát zal dus het probleem worden.

24-01-2018 09:51:41 Mamsie











Nog goed voor de lijn bovendien. @venzje : Dan eten we toch lekker gegrilde windhoos!Nog goed voor de lijn bovendien.

24-01-2018 09:54:02 BatFish









@Mamsie : is dat de overtreffende trap van gebakken lucht?

24-01-2018 09:56:55 Mamsie









@BatFish : Ja, en consumentenonderzoek heeft uitgewezen dat de zuidelijke wind de meest delicate smaak heeft.

24-01-2018 10:22:14 venzje













: Zuidwestelijke wind heeft overwegend vissmaak. Indien over Engeland aangewaaid kan daar nog een vleug munt bijzitten.



Laatste edit 24-01-2018 10:23 @Mamsie : Hangt er ook een beetje vanaf van hoever die zuidelijke wind komt. Uit de omgeving Parijs zul je vooral knoflook proeven, nog zuidelijker oorsprong brengt onder meer lavendel en oregano aan. @allone : Zuidwestelijke wind heeft overwegend vissmaak. Indien over Engeland aangewaaid kan daar nog een vleug munt bijzitten.

24-01-2018 12:15:00 venzje









@allone : Ook. Maar die frietlucht kan ook uit Zuiderburië komen.

24-01-2018 12:22:49 allone









@venzje : en hier in Limburg ook uit het westen en hier in Limburg ook uit het westen

24-01-2018 19:20:21 allone











mooie alliteratie, wurstwalm @Mamsie : komt die niet uit het oosten?mooie alliteratie, wurstwalm

24-01-2018 21:07:13 De Paus









S Wij vergeten sommige dingen wel heel erg snel.

4 Februari 2012 is toch nog niet zo heel erg lang geleden. 4 Februari 2012 is toch nog niet zo heel erg lang geleden.

24-01-2018 21:25:07 venzje









@De_Paus:

Nou, die datum vergeet ik niet hoor! Toen gaf mijn oude verwarmingsketel de geest. Het was toen wel een paar dagen wat frisjes in huis.

