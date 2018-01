Tim krijgt nieuwe trampoline van ProRail

Goed nieuws voor Tim uit Gouda. Tijdens de storm van donderdag kwam zijn trampoline onder de trein terecht. ProRail gaat hem nu een nieuw exemplaar cadeau doen.De trampoline van Tim kwam op het spoor tussen Alphen aan den Rijn en Gouda terecht en werd overreden. Dat legde het treinverkeer een tijdje stil. De botsing tussen de trein en de trampoline kreeg online veel aandacht na een tweet van de NS.Tim was ontroostbaar toen hij zijn trampoline kwijt was. Dat hoorde ook spoorbeheerder ProRail, die besloot om hem een nieuwe te geven. "Je krijgt een gloednieuwe trampoline van ons Tim. Veel plezier ermee! Groetjes van ProRail."Het jongetje is blij dat hij een nieuwe trampoline krijgt, zegt zijn vader tegen het AD. "ProRail nam vandaag contact met ons op. Ze zeiden dat ze er iets mee wilden doen en hebben toegezegd dat ze een nieuwe trampoline wilden regelen."De nieuwe trampoline staat nog niet in de tuin. Er zijn vandaag e-mailadressen uitgewisseld. De spoorbeheerder gaat volgende week contact opnemen met de familie om te zorgen dat ze de trampoline ook echt krijgen.