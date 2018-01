Voetbalfan plast in waterfles keeper

Een fan van de Engelse voetbalclub Middlesbrough is gearresteerd omdat hij tijdens de wedstrijd in de waterfles van de keeper van Queens Park Rangers urineerde. Daarna gooide hij de waterfles terug naar de keeper.Dat gebeurde gisteravond tijdens de wedstrijd in het stadion Loftus Road van de Queens Park Rangers. De wedstrijd werd met 3-0 gewonnen door Middlesbrough.Een video van de actie rouleerde op sociale media. Daarin is te zien dat de fan de fles dichtdraait en weer achter de goal van de keeper gooit. De waterfles werd waarschijnlijk eerder gepakt door een voetbalfan die het veld op rende.Het is onduidelijk of de keeper van de Queens Park Rangers uit de waterfles heeft gedronken.De politie bevestigt dat de man is gearresteerd. Op Twitter noemt een agent het een 'walgelijke actie'. De agent zegt dat er alles aan wordt gedaan om te zorgen dat de man nooit meer een wedstrijd van Middlesbrough in het stadion kan zien.