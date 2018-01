Grap leidt tot jungle-taferelen op basischool

'Frisse lucht voor een hogere cito score'. Dit was de kop van een artikel dat GroenRijk op Facebook zette. Het tuincentrum wist toen nog niet dat één brutale reactie van een leerkracht zou leiden tot een vracht planten richting een basisschool.Toen Johannes Fleer, leerkracht op basisschool Het Kompas in Dronten, het Facebookberichtje zag reageerde hij direct. 'Ik heb een klaslokaal, nu jullie de planten nog', schreef hij op het sociale medium. ,,Het was bedoeld als grapje'', vertelt Fleer. ,,Ik zag wel een match. GroenRijk vroeg direct of ik even een berichtje kon sturen met mijn budget, dus zo is het contact ontstaan.'' Over het budget waren ze echter snel uitgepraat: er was namelijk geen budget beschikbaar.,,Triest eigenlijk hè'', zegt Miriam Breg van GroenRijk Dronten. ,,Er is wel geld voor boeken, maar niet voor zulke dingen. Terwijl een goede omgeving zo belangrijk is.'' Het luchtige grapje van de docent bleef in haar hoofd zitten. ,,Ik ben rond gaan vragen bij leveranciers. Het is goed dat er aandacht komt voor meer groen, voor energetische planten. Het was een brutaal grapje van Johannes, maar wel eentje met een goede timing. Januari is natuurlijk dé tijd voor nieuwe planten.''Samen met ELHO (een bedrijf voor kunststof plantenbakken) en Air So Pure kreeg Breg het toch voor elkaar. De zuiverende planten gaan naar Het Kompas. ,,Air So Pure omvat een groep planten waarvan de gezonde effecten wetenschappelijk bewezen zijn'', legt Breg uit. De aanwezigheid van deze planten zouden de lucht zuiver maken en zorger voor een gezonder klimaat. ,,Vandaar ook de hogere cito-scores natuurlijk.''Of de plantjes inderdaad gaan leiden tot fantastische cito-scores, moet nog blijken. Maar het begin is er.