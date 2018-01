Griepprik helpt niet tegen huidig virus door verkeerde keuze cocktailprik

De griepprik schiet tekort. Uitgerekend de griepvariant die nu duizenden mensen rillend in bed houdt, zit niet in het vaccin.



De griepprik had de meest kwetsbare mensen – ouderen en chronisch zieken – moeten beschermen tegen het virus, maar dat blijkt tegen te vallen. Ruim 15.000 mensen gingen vorige week met griepklachten naar de huisarts: hoge koorts, rillen, spierpijn. De epidemie is al vijf weken gaande, blijkt uit cijfers van het gezondheidsinstituut Nivel.



Het vaccin bestaat uit een cocktail van drie griepvirussen, maar de variant die nu stevig rondwaart in het land is uitgerekend een vierde variant. ,,We hebben helaas de verkeerde keuze gemaakt”, zegt hoogleraar Ron Fouchier van het Erasmus MC. Op basis van alle data van nationale influenzacentra bepaalt de Wereldgezondheidsorganisatie al in maart tegen welke griepvirussen ze ons de komende winter wil beschermen.



In oktober krijgen de eerste mensen een griepprik. Het lastige is echter dat het griepvirus in dat tussenliggende halfjaar kan veranderen, zoals nu het geval is. De epidemie kan volgens de hoogleraar nog zeven tot negen weken voortduren. ,,De piek is nog niet bereikt.”



De Amerikanen zijn overigens beter beschermd dan wij. In hun griepcocktail was wel die vierde griepvariant opgenomen. ,,Door ons huidige contract kunnen wij de griepprik nog niet uitbreiden van drie naar vier virussen, maar dat zullen we de Gezondheidsraad wel adviseren.” Zelf werkt Fouchier aan een betere griepprik. In het laboratorium probeert hij te voorspellen hoe het virus zich zal gaan ontwikkelen. In 2019 moet een eerste studiegroep hiermee worden gevaccineerd.



Het is overigens niet zo dat de huidige Nederlandse griepprik totaal kansloos is, benadrukt Fouchier. ,,Ook als er geen 100 procent match is, werkt het vaccin gedeeltelijk.” Dat komt door de zogenoemde kruisbescherming die het vaccin biedt.



De griepprik lijkt bovendien wél opgewassen tegen een tweede griepgolf die eraan komt. Deze zwaardere variant – genaamd AH3 – is één van de drie virussen die in de cocktail is opgenomen. In onze buurlanden heeft AH3 al de kop opgestoken. De huisartsen hebben hun handen vol aan de griepepidemie, zegt Gé Donker, huisarts in Hoogeveen en epidemioloog bij het Nivel.



,,Afgelopen week was het opvallend druk. Ik zie steeds meer patiënten met longontstekingen. Door de griep vermindert hun weerstand, waardoor ze er een bacteriële infectie bij krijgen die longontsteking veroorzaakt. Dat kan gevaarlijk zijn, zeker voor ouderen.” Wie nog niet ziek is, adviseert ze om vaak de handen te wassen. ,,Hoest richting je elleboog, niet in je handen. En raak niet te vaak de ogen en mond aan. Zorg ook dat je gezond eet en uitgerust bent.”



Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: