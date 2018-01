Mannelijk geslacht met 7,6 centimeter verlengen

De Britse bewaarbank voor stamcellen StemProtect heeft bekendgemaakt dat het in de nabije toekomst mogelijk wordt het mannelijke geslacht met circa 3 inch (7,6 centimeter) te verlengen door middel van een nieuwe cosmetische ingreep. Volgens de instelling komt de methode neer op het injecteren van via liposuctie verkregen vet in combinatie met gezonde stamcellen uit het lichaam van een patiŽnt.



StemProtect is een private stamcelbank waar momenteel 125.000 stukjes weefsel van 75.000 Engelse families worden bewaard. In Nederland is er ook zo'n bewaarplaats. Uit dat weefsel kunnen stamcellen worden gehaald: cellen die nog in staat zijn om te veranderen (differentiŽren) in ťťn of meer andere celtypes. De stamcellen, zo vertelt Mark Hall van het bedrijf aan Britse media, worden al gebruikt voor vrouwen die een borstvergroting willen zonder dat daarbij synthetische of schadelijke materialen worden gebruikt.



,,We krijgen steeds vaker vragen van mannen die willen weten of de techniek ook kan worden gebruikt voor een penisvergroting. Nu kan dat nog niet, maar het is realistisch om te stellen dat zoiets over een paar jaar kan. Dankzij die stamcellen staan we aan het begin van een nieuw tijdperk in de cosmetisch chirurgie'', garandeert Hall. ,,Goed nieuws dus voor mannen: we kunnen ze op termijn een handje helpen.''



Volgens Hall , die stelt dat er nu al onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van een verlenging of verdikking met stamcellen, gaat het om een veilige techniek. ,,Er worden lichaamseigen cellen gebruikt, wat zorgt voor een natuurlijke groei en uiterlijk. Afstotingsverschijnselen zijn niet aan de orde en opereren is niet nodig.'' Goedkoop is de toekomstige ingreep niet. Afhankelijk van de gewenste lengte kost de ingreep naar schatting vanaf bijna 6000 euro. Wanneer de techniek voor de eerste keer gebruikt zal worden, is nog onduidelijk.

