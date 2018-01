Bejaard koppel rijdt met auto kerk binnen

Een bejaard paar is vrijdagavond in Landgraaf (Nederland) met de auto een kerk binnengereden.Het incident gebeurde rond 18.30 uur. Door een onbekend

23-01-2018 10:15:42

Komt mijn dorpje ook eens in het nieuws, is het meteen zoiets.



Maar een Nederlandse site die een Belgisch bericht deelt over een gebeurtenis in Nederland. Het moet niet gekker worden.