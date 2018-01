Inbrekers slopen lege kluis uit de muur bij slagerij in Wijchen

De inbrekers die deze week hebben ingebroken bij Poelier Slagerij Van den Heuvel in Wijchen, hebben pech. De ingemetselde kluis die ze binnen in het pand uit een muur hebben gebroken en hebben meegesleept, was compleet leeg.



De inbrekers 'sloegen hun slag' in de nacht van donderdag op vrijdag.



Ze zijn aan de voorkant van het pand aan de Touwslagersbaan binnengekomen, en hebben met enige moeite de kluis meegenomen. Verder ontbreekt er niets. Op camerabeelden zijn twee daders te zien, maar met bivakmutsen en sjaals om hun gezicht, vertelt Chris van den Heuvel, de vader van de huidige eigenaar.



,,Ze hebben pech’’', zegt Van den Heuvel laconiek. ,,Alleen de kluis is weg, maar daar zat niks in. Die zat nog in het kantineke, van de vorige eigenaar. Wij hebben hem nooit gebruikt. We zijn eigenlijk wel blij dat hij weg is, dan hoeven wij hem niet meer op te ruimen.’’ Hij kan er wel om lachen.



Op de Facebook-pagina van de slagerij is een getuigenoproep gedaan. ,,Dat hebben we ook gedaan om de andere winkeliers een beetje te waarschuwen. Van de wijkagent hoorde ik nog dat hier in het centrum van Wijchen bijna nooit wat gebeurt, maar je hebt kans dat ze terugkomen als ze eenmaal bezig zijn. Dus het is goed om op te letten op verdachte dingen.’’



Er is verder vrijwel geen schade. Alleen iets aan de voordeur van het pand. Volgens Van den Heuvel zijn er op de camerabeelden twee daders te zien, die met koevoeten en nog een breekijzer de winkel binnenkomen. ,,Ze kijken eerst nog wel rond in de winkel, maar als ze dan de kluis in de kantine zien, focussen ze zich daar helemaal op. Verder zijn ze ook nergens geweest, niet in de vitrine, niet in de koelcel. Ze zijn ongeveer 25 minuten bezig geweest. De kluis zat ingemetseld, dus die hebben ze uit de muur gebroken. Je ziet ze de kluis naar buiten slepen. En vijf minuten later komt een van de twee nog terug om het gereedschap te halen.’’



De daders zijn niet goed te herkennen, zegt de poelier. ,,Ze hadden mutsen op, capuchon ook en een sjaal voor het gezicht. Jongelui, tussen de 18 en 25 denk ik. Als je ze niet kent, herken je ze ook niet. De politie vermoedt dat er nog een derde dader was, die buiten op de uitkijk stond.’’



Van den Heuvel heeft nog geen reacties gehad op de Facebook-oproep. Verder zijn er ook geen getuigen van de inbraak. ,,Er zou een krantenjongen voorbij zijn gekomen, en een postbode. Maar de daders hadden tijdens de inbraak de deur netjes dichtgedaan, dus dan zie je van buiten ook niet snel wat.’’



De poelier laat in elk geval de buitendeur verstevigen, laat hij weten. En, omdat er anderhalve maand geleden ook is ingebroken bij het filiaal in Grave waar het muntgeld was meegenomen, wordt er voortaan ook geen muntgeld meer bewaard in de beide winkels.

Reacties

22-01-2018 14:33:48 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.804

OTindex: 7.322



Ze hebben pech.... alleen de kluis is weg.

Goede reclame voor de kluis. Goede reclame voor de kluis.

22-01-2018 15:58:33 allone

Stamgast



WMRindex: 31.710

OTindex: 62.410



Wij hebben hem nooit gebruikt. We zijn eigenlijk wel blij dat hij weg is, dan hoeven wij hem niet meer op te ruimen. Gratis opruimdienst Gratis opruimdienst

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

