Everzwijnen uitgezet door jagers

Die stelling wordt al jaren verkondigd door natuurverenigingen, maar nu geeft ook een jager het toe. Intussen is de aanwezigheid van everzwijnen wel een echte plaag geworden in Belgisch Limburg.Everzwijnen zorgen voor meer en meer overlast in Limburg en de Antwerpse Kempen. Ze verlaten de bossen, wroeten op kerkhoven, vernielen maïsvelden, sportvelden en gazons, en vooral: ze zijn levensgevaarlijk op de weg. Wekelijks gebeuren er ongevallen als everzwijnen oversteken, meestal in het donker. De jagers smeken om te mogen jagen op ontoegankelijke natuurgebieden en militaire domeinen. Maar het zijn ook jagers die meer dan 10 jaar geleden everzwijnen hebben uitgezet. “Ze kweken helaas als ratten, niemand ziet nog een manier om de plaag in te dijken,” bekent een jager ons. “En het gaat exponentieel, ze zitten nu al tot in de dorpskernen. Het is wachten tot het eerste dodelijke verkeersongeluk gebeurt.”“Het zijn enkele domme jagers geweest,” zegt jager Raf François uit Hechtel-Eksel. “Ze hebben doelbewust everzwijnen uitgezet om te kunnen blijven jagen. Maar de everzwijnen hebben hier in Limburg zoveel rust gevonden in natuurparken en op militaire grond waar ze ongestoord konden kweken. Nu zitten we met een enorm grote plaag. Niemand weet hoe die nog in te dijken is.”De vraag is of jagers die zelf ook wel in willen dijken. Verschillende betrouwbare bronnen bevestigen dat de everzwijnen niet alleen door jagers zijn uitgezet, maar ook nog eens flink gevoederd worden. “Niet met een beetje lokvoer, maar met duizenden kilo’s maïs. Die wordt in big bags tot in de bossen gebracht.” Op die manier kan een jager die een dure pachtovereenkomst heeft gesloten veel geld vragen aan anderen om op zijn gebied te komen jagen. Die willen immers vertier en waar voor hun geld, ze hoeven niet urenlang te wachten om een dier te schieten. Het is altijd prijs.”Everzwijnen gedijen hier goed: het klimaat is ideaal, ze hebben geen natuurlijke vijanden en ze planten zich snel voort. Een zeug kan 3 worpen in 2 jaar voortbrengen, van 6 tot 8 biggen. Binnen het jaar kunnen die allemaal geslachtsrijp zijn. Het hoeft dus ook niet te verbazen dat ze hun terrein razendsnel uitbreiden. Een groep everzwijnen heeft haar eigen terrein nodig en zoekt nieuwe grond als ze met te veel in één gebied zitten. Het duurt geen jaar meer vooraleer everzwijnen in de tuinen van mensen ongegeneerd op zoek gaan naar eten, ze zullen minder schuw worden en nog meer ongevallen veroorzaken.”