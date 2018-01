Agent speelt piano voor slachtoffer inbraak

“Het zorgde voor een goed gevoel over mezelf en mijn job. Ik voelde me gewenst en gerustgesteld”: dat zei de Britse agent die bij zijn huisbezoek aan een 93-jarige man bij wie was ingebroken. Toen de agent in de woonkamer van de bejaarde een piano zag staan, speelde hij voor hem zijn favoriete muziekstuk, een nocturne van Chopin.



Twee agenten van de dienst gemeenschapsondersteuning bezochten in Nottinghamshire de man om na te gaan hoe hij de inbraak verwerkte. Eén van de agenten zag de piano in de woonkamer staan, met een partituur van Chopin erop.



“Het was één van zijn favoriete stukken van Chopin, een nocturne. Ik zei hem dat het ook het favoriete stuk was van wijlen mijn grootmoeder”, schreef de agent op zijn Facebookpagina.



“Ik zei dat ik kon spelen, en hij vroeg me of ik voor hem wilde spelen en dat deed ik dan ook. Het maakte zijn dag goed, je kan op de video zien hoe hij ervan genoot”.



De agent benadrukte zijn werktevredenheid nadat hij de man had bezocht. De twee praatten nog honderduit, de bejaarde man vertelde hoe hij piloot was geworden, over de oorlog en het verlies van zijn vrouw op Kerstmis enkele jaren geleden.



“De man was echt blij dat we hem hadden bezocht om te kijken hoe hij het stelde. De clip is op sociale media al meer dan 160.000 keer bekeken.



Reacties

22-01-2018 13:36:18 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.301

OTindex: 60.749

He, ik wou dat ik het ook zo kon....

22-01-2018 18:09:30 Mikeph

Junior lid

WMRindex: 13

OTindex: 2

Het maakte zijn dag goed, je kan op de video zien hoe hij ervan genoot”.



waar XD?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: