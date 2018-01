Nederlandse stormfilmpjes miljoenen keren bekeken in het buitenland

Nederland is wereldwijd volop onder de aandacht gekomen dankzij de bijzonder zware storm van gisteren. Filmpjes van vallende mensen, vliegende fietsen en bewegende DIXI-toiletten werden online massaal bekeken.Denk aan de bizarre video van de vliegende voetgangers tijdens een zware rukwind in Den Bosch. Van Al Jazeera, The Weather Channel (1.6 miljoen keer bekeken) tot zelfs de Verenigde Naties en Reddit (minstens een miljoen views): het filmpje van een man en vrouw die gisteren letterlijk omver werd geblazen op een plein in Den Bosch, gaat heel de wereld over. Via sociale media hebben miljoenen mensen kunnen zien hoe de slachtoffers vlakbij het Paleis van Justitie door de harde wind werden meegesleurd.Veel mensen zeggen medelijden te hebben met de pechvogel die keihard onderuit ging in Den Bosch , maar er zijn ook andere geluiden: is deze valpartij wel het gevolg van pech? Of zit er meer achter?Gerard Wilenga, voormalig stuntman met dertig jaar ervaring, vermoedt dat Nederland collectief voor de gek is gehouden. ,,Ik denk dat dit allemaal in scne is gezet. Daarin staat Wilenga niet alleen. Ook sommige lezers van deze krant en gebruikers op sociale media twijfelen over de echtheid van het filmpje.Hoe kan iemand immers met zon snelheid en kracht gelanceerd worden? Hoe kan hij zo ver door rollen, terwijl de vrouw op de achtergrond meteen stil ligt? Hoe kan het dat die drie jongens op de achtergrond gewoon rond kunnen lopen? En staan ze nou de pechvogel nu op te wachten, alsof ze wisten wat er ging gebeuren? Of lopen ze toevallig langs?De storm zelf - waar code rood voor werd afgegeven - heeft bijzonder veel schade veroorzaakt, zo'n 90 miljoen euro. Het gaat daarbij alleen nog maar om de schade aan woonhuizen en auto's, aldus de brancheorganisatie.Ter vergelijking: de storm die Nederland het nieuwe jaar inwaaide op 3 januari zorgde voor zo'n tien miljoen euro schade. Dat zei het Verbond van Verzekeraars toentertijd. Toen werd gesproken over een 'redelijk zware storm'. Over heel het jaar wordt meestal gerekend op zo'n 50 miljoen euro aan stormschade. Dat gemiddelde zijn we nu - voor 2018 - al gepasseerd.