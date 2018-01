Zwart varkentje zwerft rond op kerkhof in Schijndel

Meldingen van vermiste katten ziet hij vaak genoeg en van vermiste honden soms ook. Maar Ger Roumen, de wijkagent van Schijndel-West kreeg donderdagavond wel een heel vreemde melding. Iemand had een loslopend zwart varkentje gezien. Samen met de melder ging hij op onderzoek uit.



De wijkagent heeft echt geen idee van wie het lieve dier is, maar hij kan er de humor wel van inzien. Van een boerderij in de buurt of een particulier? "Of van een dierenparkje? Of iemand wilde zijn spaarvarken legen, maar 't varkentje wilde niet? Ik weet het niet", zegt hij tegen Omroep Brabant.



Mensen die een zwart varkentje kwijt zijn, kunnen zich bij hem melden of op het kerkhof in Schijndel gaan zoeken.



Vorig jaar ook zwart varkentje gevonden

In juni 2017 werd in Berghem door de politie ook een verdwaald zwart varkentje gevonden. Honderd meter verderop vonden ze toen een geopend kooitje. Ze deden een oproep via Facebook om de eigenaar te vinden. Die meldde zich toen snel, hij had het dier afgestaan aan een bekende.

